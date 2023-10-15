Düzce Gençlik ve Spor il Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı yurdu ziyaret ederek öğrencilerin talep ve isteklerini dinledi.

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Hafız Hasan Şen erkek öğrenci yurdunu ziyaret eden Düzce Gençlik ve Spor il Müdürü öğrenciler ile bir araya geldi. Yurt hizmetleri Müdürü Ahmet Karaaslan ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler ile buluşan Müdür Yazıcı, yurdun konaklama, yemekhane, yemekler ve genel konuları ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.