Van’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ dolayısıyla yürüyüş etkinliği düzenledi.

Van’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ dolayısıyla yürüyüş etkinliği düzenledi.

Van’da ‘16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası’ düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ dolayısıyla yürüyüş etkinliği düzenledi. Kurtuluş Parkı önünde bir araya gelen ve aralarında Vanspor Futbol Kulübünün de yer aldığı gençler, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde Soydan Kavşağına kadar yürüdü. Burada bir açıklamada bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Yalçın Özdemir, “Biz bu hafta çerçevesinde ilimizde birçok etkinlik yaptık. Bu günde gençlerimiz, çocuklarımız, eğitimcilerimiz ve kamu kurum ve kuruluşlarımızın yetkilileri ile birlikte yaklaşık 3 kilometrelik bir yürüyüş yaptık. Amaç burada sağlık için spor yapmaya, hareketli kalmaya ve obeziteden uzak durmaya teşvik etmektir. Bizler 7’den 70’e bütün vatandaşlarımızı tesislerimize, onlara hem eğitim vermeye hem de hiçbir ücret almadan spor yapmaya davet ediyoruz” dedi.