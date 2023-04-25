Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, müdürlük binasında çalışan personelinin geçmiş bayramlarını tebrik etti.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Büyükdere Mahallesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı’nda bulunan müdürlük binasında bayramlaştı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, personelinin tek tek elini sıkıp geçmiş Ramazan Bayramlarını tebrik etti. Ekip arkadaşlarıyla uzun uzun sohbet eden Ercan, son gelişmeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Keyifli geçen bayramlaşma törenin ardından Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası önünde toplu fotoğraf çektirildi.