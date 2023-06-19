Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve beraberindeki gençlik merkezi ekipleri, otizmli çocukları bir araya gelerek onlarla gün boyu eğlenceli vakit geçirdi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir etkinliğe imza attı. Gönüllü gençlerle birlikte, Afyonkarahisar Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde bulunan otizmli çocuklarla bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi. Ziyaret, otizm spektrumunda yer alan çocukların yaşam kalitesini artırmak ve onların sosyal etkileşim becerilerini desteklemek maksadıyla düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün öncülüğünde planlanan etkinlik, hem çocukların hem de gönüllü gençlerin yüzlerinde tebessüme sebep oldu.

Otizmli çocuklar eğlenceli vakit geçirdi

Etkinlik kapsamında, gönüllü gençler oyunlar ve etkinliklerle otizmli çocukları eğlenceli bir alanda buluşturdu. Bu aktiviteler, çocukların becerilerini geliştirmelerine, takım çalışması yapmalarına ve sosyal ilişkiler kurmalarına yardımcı oldu. Gönüllüler, çocuklarla birlikte resim yapma ve dans etme gibi etkinliklere katıldılar ve bu zaman içerisinde onların her daim yanlarında olduklarını hissettirdi.

Etkinliklerimiz devam edecek

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu ziyaret, otizmli çocuklarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve toplumda onlara daha fazla anlayış gösterilmesini sağlamak amacıyla düzenlendi. Gönüllü gençlerimizle birlikte çocuklarımızın yanında olmak, onların gelişimine katkıda bulunmak bizim için büyük bir mutluluk oldu. Bu tür etkinliklerin devamını diliyoruz." dedi.

Afyonkarahisar Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi yetkilileri de ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Otizmli çocukların günlük yaşamlarında yaşadıkları zorlukları ve ihtiyaçlarını anlatarak, toplumun bu konuda daha duyarlı olması gerektiğinin altını çizdiler.