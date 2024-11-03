Okul Sporları Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği müsabakaları Bingöl’de gerçekleştirildi.

Bingöl’de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar (Kız-Erkek) Hentbol İl Birinciliği müsabakalarına Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları katıldı. 2 Kasımda Bingöl’de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar (Kız-Erkek) Hentbol İl Birinciliği müsabakalarına katılan hentbol sporcuları sezonun ilk maçında Bingöl Spor Lisesini 29-17 yenerek sezona galibiyet ile başladı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Okul sporları kapsamında 2 Kasımda Bingöl’de düzenlenen Yıldızlar (Kız-Erkek) Hentbol İl Birinciliği müsabakalarına katılan Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımız il birinciliği müsabakalarında sezonun ilk maçını Bingöl Spor Lisesini 29-17 skor ile yenerek müsabakalara galibiyet ile başladı. Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz’’ denildi.