Bilecik’te Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) 2022 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bilecik’te Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) 2022 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bilecik’te Ertuğrulgazi ve Şeyh Edebali Erkek KYK Yurtlarında 2022 yılı değerlendirme toplantısı Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’in katılımı ile yapıldı. Toplantıda 2023 yılı eğitim faaliyetleri başta olmak üzere, yurtlarda düzenlenecek olan gençlik ve spor faaliyetleri ile ilgili olarak istişarelerde bulunuldu.

Katılımcıların önerilerini dinleyen Müdür Özdemir, gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek 2023 yılının etkinliklerle dolu geçmesi temennisinde bulundu.