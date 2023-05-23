AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yatırımları kapsamında Salihli’ye yeni halı saha yapılacağının müjdesini verdi. Dinç, yeni halı sahaların Poyrazdamları, Kemerdamları, Keli ve Yeşilyurt Mahallelerine yapılacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla sosyal aktivite alanlarının oluşturulması amacıyla Salihli’de de yürütülen faaliyetler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatı doğrultusunda Kemerdamları İlkokulu ile Poyrazdamları, Keli ve Yeşilyurt Mahallelerine halı yapılacağı duyuruldu.

Yapılacak olan halı sahaların müjdesini Salihli ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun verdiğini belirten AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, “Salihli’de gelecek nesillerin sporla iç içe yetişmesi ve eğitimde başarılı olmaları için yapılan yatırımlara, yenileri eklenmeye devam ediyor. Poyrazdamları, Kemerdamları, Keli ve Yeşilyurt Mahallelerine yapılacak olan halı sahalarımız gençlerimize hayırlı olsun” dedi.

Dinç, “Spor yatırımlarının Salihli’ye kazandırılmasında katkısı bulunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na gençlerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.