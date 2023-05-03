Gençlik ve Spor Bakanlığı amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla Muğla’da ’Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım Töreni’ düzenlendi.

Muğla’nın 13 ilçesinde 220 amatör spor kulübünde, 96 bin lisanslı sporcu ve Muğlalı vatandaşlar için tesis ve tesislerin modernleştirilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, Gençlik ve Spor Bakanlığı amatör spor faaliyetlerine beş buçuk milyon lira nakdi yardım yaptı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür merkezi 15 Temmuz Şehitler salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Muğla Gençlik ve Spor il Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, ”Cennetten bir köşe olan Muğla’mızı spor cenneti yapmak için durmadan yılmadan çalışmaya devam ediyoruz. 13 ilçemizde 220 amatör spor kulübümüz, 96 bin lisanslı sporcumuz ve Muğlalı vatandaşlarımız için tesisleşmeye tesislerimizi modernleştirmeye yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Cennet Muğla’mızdaki sporcularımıza ve halkımıza, İl Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet vermekte olduğumuz tesislerimizde, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden, spor yapan, sporun içinde yer alan, bilimin ışığında sporun birleştirici gücünden yararlanan bir toplum inşa etme hedeflerimizi Muğla’mızda hayata geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde, Sayın Bakanımızın himayelerinde Türkiye’nin bir spor ülkesi olarak geleceğe yürüyüşünde büyük bir role sahip olan amatör sporun gelişmesini, sporun tabana yayılmasını, halkımızın, çocuklarımızın ve gençliğimizin spor yapmasını, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunulmasını ana maksat olarak hedefliyoruz. Bu maksat için de amatör spor kulüplerine her türlü desteği veriyoruz. Çünkü biliyoruz ’Amatör Spor Kulüpleri Türk Sporunun Kalbidir’ Bizler ASKF ile tabiri caizse etle tırnak gibiyiz. Koordineli çalışmalarımıza ilk günden bu yana devam etmekteyiz. Burada kulüp başkanlarımız ve yönetimlerinde bulunan arkadaşlarımız var. Onlara özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Sizler gençliğimize, geleceğimize sahip çıkıyorsunuz. Gençlik demek gelecek demektir. Sözlerimi noktalarken Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen bu yardımların Muğla’mıza, kulüplerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.

Spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım törenine Gençlik ve Spordan Sorumlu Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Muğla ASKF Başkanı Mehmet Top, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Gençlik Spor Şube Müdürleri, Amatör Spor Kulüpleri Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Sporcular katıldı.