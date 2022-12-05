Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Bilecik’e yatırımları devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Bilecik’e yatırımları devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca ödeneği sağlanan Pazaryeri Spor Salonu Pazaryeri ilçesine kazandırıldı. 2023 Yılı ekim ayında tamamlanarak hizmete açılacak olan Pazaryeri Kapalı Spor Salonunun ihalesi yapılarak yükleniciye yer teslimi yapıldı. Spor salonunun ilçeye hayırlı olmasını dileyen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızca ödeneği sağlanan Pazaryeri Kapalı Spor Salonu Pazaryeri ilçemize hayırlı olsun. Spor salonunun ilçemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyorum” dedi.