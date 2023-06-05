Gençlik ve Spor Bakanlığına atanan Osman Aşkın Bak, düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan devraldı. Bak, "Türkiye Yüzyılı şimdi başlıyor, yapılacak çok iş var" dedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu yerine Gençlik ve Spor Bakanlığına Osman Aşkın Bak atandı. Bak, Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı. Törende konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, görevi devretmenin mutluluğunu tarif edemediğini belirterek, "Bu anlamdaki heyecanım çok ama çok güçlüdür. Bunun için Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Beş yıl geçirdik, yoğun bir beş yıldı. Zaman zaman zorlu süreçlerden geçtik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Türkiye yeni bir yola girdi, bugün de Türkiye Yüzyılı’na adım atıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yeni bir yola girdik, değişime girdik. Ne yaptıysak beraber yaptık bundan sonra da beraber yapacağız. Bizler hep birlikte aynı takımın oyuncularıyız. Liderimizle kaptanımız, Cumhurbaşkanımızla aynı yola baş koymuş, aynı istikamete yönelmişiz. Bugün mevkileri değişeceğiz. Değerli Bakanımız Osman Aşkın Bey, donanımı ile bu mevkideki vizyonunu bu ülke adına, sporcular adına insanlığın umudu gençler adına çok yukarı taşıyacaktır" dedi.

"Yapılacak çok iş var"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin sporda ve tesis açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Olimpiyatlarda sporcuların madalya sayısı, değişik branşlarda madalya alınması çok önemli başarılardı. Ortaya konulan başarıdan dolayı tüm ekibe teşekkür ediyorum. Sayın bakanımız bu işlere çok güzel yön verdi, ortaya koydukları başarılı tablo için kendilerine teşekkür ediyoruz. 5 yılda güzel işler yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman sporcunun yanında olan bir lider. Kendisi sporu çok iyi bilen bir lider her noktada da bu görüşlerini bizlerle paylaşıyor. Stratejik olarak bize yön veriyor. Türkiye Yüzyılı’nın ilk kabinesinde bu göreve getirildim. Kendisine şükranlarımı arz ediyorum, kendisinin bize öğrettiği çok şeyler var. Zor ve yoğun bir süreç geçirdik. Önce 14 Mayıs’ta sonra 28 Mayıs’taki seçimlerde Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletimizin destekleriyle çok güçlü bir seçim kazandı. Türkiye Yüzyılı şimdi başlıyor, yapılacak çok iş var. Yeni kabinedeki arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

Tören, Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na gençler tarafından çiçekler verilmesiyle son buldu. Kasapoğlu, şahsi arabasıyla bakanlıktan ayrıldı.