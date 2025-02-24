Gençlik ve Spor Bakanlığı, bağımlılık sorununa karşı toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek, bağımlılığı önleme stratejileri geliştirmek amacıyla ‘Bağımlılıkla Mücadelede Önleyici Adımlar Çalıştayı’ düzenliyor. Ankara’da yapılan çalıştayda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Bağımlılıkla mücadelede en önemli husus ailedir. Çocuklarınızı sevin, onlarla konuşun. Sevgi bedava. Aile bu işi sahiplenmezse ondan sonraki süreçte işimiz zorlaşıyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bağımlılık sorununa karşı toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek, bağımlılık önleme stratejileri geliştirmek amacıyla 24-25 Şubat tarihlerinde Ankara’da ‘Bağımlılıkla Mücadelede Önleyici Adımlar Çalıştayı’ düzenleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Ankara Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen çalıştay, Cebeci Site Öğrenci Yurdunda bulunan Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Bugün başlayan ve 2 gün sürecek çalıştay ile bağımlılığa yönelik önleme stratejilerinin sahadaki ihtiyaçlarla uyumlu hale getirilmesi ve Türkiye’deki tüm kurum ve kuruluşların bu alandaki çalışmalarına yön verecek bilimsel tabanlı stratejik belgeler oluşturulması hedefleniyor.

Çalıştayda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, akademisyenler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri yer aldı.

Çalıştay’ın açılışında konuşan Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bağımlılıkla mücadele ve önleyici çalışmalar konusunu çok önemsediklerini söyledi.

Osman Aşkın Bak: "Toplumun en önemli parçası ailedir, çocuklarınızla sürekli konuşun"

Bakan Bak, bağımlılıkla mücadelede ailenin önemine değinerek, "Buradaki en önemli husus aile. Ailenin çocuğa sağladığı güç bizim için çok önemli. Bunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Çünkü sevginin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. İş sevgiyle başlar. Ailelere öncelikle şunu ifade etmek gerekir, sevginizi çocuğa yansıtıyor musunuz, onunla konuşuyor musunuz? Gelişen teknoloji bizleri bundan uzaklaştırdı. Çocuğunuz okuldan geldikten sonra onunla ne kadar konuşuyorsunuz? Onları dinliyor musunuz? Siz dinlemezseniz arkadaşları veya başkaları dinliyor. Onlara neler anlatıyorlar bunu bilmiyoruz. Çocukken kendi ailemde bu sevgiyi gördüm. Ailemizle çok rahat konuşuyorduk. Bir baba olarak çocuklarımla hep konuşuyorum. Herkes söz alıyor, konusunu anlatıyor. Ona göre öğütler veriyoruz, ailenin gücünü ortaya koyuyoruz. Toplumun en önemli parçası ‘aile’. Aile bu işi sahiplenmezse ondan sonraki süreçte işimiz zorlaşıyor. Sevgi bedava. Kimse sizden para istemiyor ki. Çocuğunuza sarıldığınız zaman para veriyor musunuz? O size sarıldığı zaman? En önemli nokta burası" dedi.

"Güçlü Türkiye için bağımlılığın her türlüsünden uzaklaşmamız lazım"

Sporun gücüne inandığını vurgulayan Bakan Bak, "Spor iyileştirir. Spor toplumu olumlu yönde etkileyen bir olgudur. Engelli bireylerimiz sporla hayata tutunuyor. Sporla yaşam sevincine kavuşuyorlar. Spora yapılan 1 liralık yatırım size 5 lira olarak geri döner. Bakanlık olarak bağımlıkla mücadeleye çok önem veriyoruz. Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı kurduk. Bütçemiz içeresinde en çok yaptığımız aktivite bağımlığı önleyici faaliyetlerde bulunmak. Bunu Ankara Üniversitesi ile işbirliğinde bilimsel olarak yapmamız çok önemli. Cumhurbaşkanlığı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulumuz var. Devletimiz bu konuyu en yüksek düzeyde takip ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, bağımlılıkla mücadelede nasıl adımlar atmamız gerektiğini sürekli konuşuyoruz. Güçlü Türkiye için bağımlılığın her türlüsünden uzaklaşmamız lazım" diye konuştu.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Bakan Bak, "Anne ve babanıza ‘of’ bile demeyin. Onları çok sevin. Hayatı sevin, ülkenizi sevin. Gençlerimize güveniyoruz, sizlere inanıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Bağımlılıkla Mücadelede İş Birliği Protokolü imzalandı

Bakan Bak’ın konuşmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında Bağımlılıkla Mücadelede İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokole Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar imza attı.

Çalıştay’da 7 farklı grup çalışması yapılacak

İki gün sürecek çalıştayda yaş gruplarına göre bağımlılık önleme, sporun bağımlılık önlemedeki rolü, ailelerin bağımlılık önlemedeki etkisi, bağımlılık önleme kampanyaların etkili tasarımı ve toplum temelli yaklaşımlar, bağımlılık önlemede dijital dönüşüm ve güvenli teknoloji kullanımı, hukuk perspektifinden bağımlılık önleme stratejileri, ölçme ve değerlendirme başlıklarında oturumlar gerçekleştirilecek.

Bağımlılıkla Mücadelede Önleyici Adımlar Çalıştayı’nda elde edilecek görüşler daha sonra rapor ve kitap haline getirilecek.