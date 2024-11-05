Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “2024 yılında yeni bir adım atarak Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı’nı kurduk; Sağlıklı Yaşama Yönlendirme ve Bağımlılıkla Mücadele birimleri oluşturduk. Bağımlılıkla mücadelede en güçlü önleyici unsur spordur" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Bakan Bak, 22 yılda 39 gençlik kampı ve 505 gençlik merkezi inşa ettiklerini bildirdi.

Son beş yılda, 134’ü üniversitelerde olmak üzere toplamda 367 Genç Ofis açtıklarını aktaran Bakan Bak, “Yeni dönemde de Genç Ofislerimizin sayısını hızla artırmaya devam edeceğiz. Gençlik Kamplarımızla ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimizi kardeşlik ve dostluk ikliminde buluşturuyoruz. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz vizyon kamplarımızdan çok pozitif geri dönüşler aldık. Yükseköğretim Kurumları Sınavında ilk 5 bine giren öğrencilerimizi alanında uzman kişilerle buluşturduk. İlkini Gaziantep, ikincisini ise Ankara’da gerçekleştirdik. 2024 yılında 220 bin, 2024-2028 döneminde ise 1 milyon gencimizi Gençlik Kamplarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Gençlerimize teknoloji ve inovasyon alanlarında en güncel bilgi ve donanımı kazandırarak geleceğe güçlü adımlarla ilerlemelerini sağlıyoruz” diye konuştu.

Bu yıl Teknofest için gençlik merkezlerinden tam 10 bin 174 rekor başvuru aldıklarını dile getiren Bakan Bak, 29 kategoride 101 takım ile Adana’da 14 takım ile dereceye girdiklerini söyledi.

Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı ile depremden etkilenen 11 ilde sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerine 600 bin lira ile 1 milyon lira arasında olmak üzere toplamda 70 milyon lira destek vereceklerini belirten Bak, "433 sivil toplum kuruluşu ve spor kulübü, bu destek programına başvurmuş ve değerlendirme sürecine alındı" dedi.

“Yeni bir adım atarak Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı’nı kurduk”

Gençlik merkezlerinde, kamplarda, akademi ve kulüplerde tüm faaliyetlerin gençlere zararlı alışkanlıklardan uzak, üretken, verimli, sağlıklı bir hayat yaşamalarını teşvik etme gayesi taşıdığını dile getiren Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlık olarak 2024 yılında yeni bir adım atarak Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı’nı kurduk; Sağlıklı Yaşama Yönlendirme ve Bağımlılıkla Mücadele birimleri oluşturduk. Bağımlılıkla mücadelede en güçlü önleyici unsur spordur. Bu mücadelede sporu etkin biçimde kullanmak için topyekûn katılım göstermeliyiz. Bu vesileyle ailelere; anne, babalara çocuklarını spor tesislerimize mutlaka getirmeleri için çağrıda bulunuyorum. Bu yıl, Bakanlığımız bünyesindeki 520 psikolog, spor psikoloğu ve sosyal çalışmacıya Yeşilay iş birliğiyle ‘Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Formatör Eğitimi’ verildi. 29 bin 414 personelimize bağımlılıklarla mücadele farkındalık eğitimi sağlandı. 3 bin 873 farkındalık eğitimiyle 66 bin 691 kişiye ulaşıldı. Yeşilay iş birliğiyle, bağımlılıklarla mücadele temalı 2 gençlik kampı düzenledik. Gençlerimizin psikolojik iyi oluşunu desteklemek için 2024 yılında Bakanlığımız bünyesinde ’Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nı kurduk. Ayrıca, muhtemel afetler, acil durumlar ve Bakanlığımıza bağlı yurt ve tesislerde meydana gelebilecek krizlere hızlı ve etkili müdahale amacıyla Psikososyal Destek ve Krize Müdahale Ekibi oluşturup, uzman ruh sağlığı çalışanlarımızla bu alanda hizmet vermeye başladık. Gençlerimizi dijital öğrenme yolculuklarında desteklemek amacıyla GSB Eğitim-Deneyim Uygulama Portalı’nı (GSB EDU) hayata geçirdik. 2022’den bu yana 104 bin 554 kursun açıldığı GSB EDU’da bu kurslara toplamda 3 milyon 650 bin 106 gencimiz katıldı.”

“Büyük arenada 8 madalya kazandık”

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda milli sporcuların, ay yıldızlı bayrağı gururla temsil ettiğini aktaran Bakan Bak, “Ülkemizden 101 milli sporcunun mücadele ettiği bu büyük arenada, 3 gümüş 5 bronz toplam 8 madalya kazandık; bununla beraber çok kıymetli ve umut vaat eden ilkler yaşadık. Kadın sporcularımızın en yüksek katılımla yer aldığı bu olimpiyatlarda, genç yeteneklerimizin çoğu ilk kez olimpiyat sahnesine adım attı. Yusuf Dikeç ve Şeyda İlayda Tarhan’la atıcılıkta tarihimizin ilk madalyasını kazanırken yine okçulukta takım olarak ilk olimpiyat madalyamızı elde ettik. Kafilemizin en genç ismi Kuzey Tunçelli, 16 yaşında yüzmede tarihimizde olimpiyat finali yüzen ilk sporcumuz olurken 5. sırayı da almayı başardı. Yine 17 yaşındaki Elif Berra Gökkır okçulukta sıralama atışlarında tarihimizin oyunlardaki en yüksek puanını elde ederken müsabakalardaki performansıyla göz doldurdu. Gururumuz filenin sultanları, olimpiyat tarihimizde ilk kez bronz madalya maçına çıkma başarısı gösterdi” ifadelerini kullandı.

Paralimpikte toplamda 28 madalya

Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nın ise sporcularımızın azim, cesaret ve inançla yazdığı unutulmaz bir başarı öyküsüne dönüştüğünü aktaran Bakan Bak, “Ay yıldızlı formamızı taşıyan 94 milli sporcumuz, toplam 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz olmak üzere 28 madalya kazanarak Türkiye’nin Paralimpik Oyunlar tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştılar. Bir başka gurur da Euro2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımızdan geldi. Bizim çocuklar, çeyrek final coşkusuyla milletimize unutulmaz anlar yaşattılar” dedi.

5 kıtada, 43 ülkede dünyanın en büyük dağ koşusu yarış organizasyonu olan UTMB markasının Türkiye ayağını 2025 Eylül ayında Kaçkar dağlarında GSB’nin himayesinde gerçekleştirileceğini kaydeden Bakan Bak, “2025’te de birbirinden değerli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapacağız. İstanbul, 2025 yılında tarihte ilk kez düzenlenecek Asya-Avrupa Triatlon Şampiyonası’nda yaklaşık 4 bin yabancı sporcuyu ağırlayacak. Bununla beraber, 2025 yılı içerisinde Burdur’da Avrupa Üniversiteler Masa Tenisi Şampiyonası, Afyonkarahisar’da Avrupa Üniversiteler Oryantiring Şampiyonası, Edirne’de U19 Avrupa Kürek Şampiyonası, İstanbul’da 10. Uluslararası Kick Boks Dünya Şampiyonası, Urla’da 420 Dünya Şampiyonası (Yelken) düzenlenecek. Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu olan 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı (EURO 2032) İtalya ile birlikte gerçekleştireceğiz. Spor turizminde yakaladığımız bu ivmeyi spor diplomasisi alanında yürüttüğümüz çalışmalarla destekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de 993 bin 720 yatak kapasiteli 862 öğrenci yurduyla hizmet verdiklerini aktaran Bak, “Gururluyuz; çünkü bu devasa kapasite artışı ile yüzde 445 oranında bir büyüme sağlayarak dünyanın en büyük öğrenci yurt ağlarından birini oluşturduk. Bugün gençlerimizin barınma ihtiyaçlarına yüksek bir başarı oranı ile karşılık verebilmenin mutluluğu içerisindeyiz. 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin yüzde 97’sini yurtlarımıza yerleştirdik. Yurtlarımızı öğrencilerimiz için sadece bir barınma alanı değil, sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerini destekleyen modernize edilmiş ve otel konforunda yaşam alanları olarak tasarlıyoruz. Spor etkinlikleri, konserler, tematik kamplar, söyleşiler, atölyeler, kurslar düzenliyoruz. Bunun yanı sıra, 2024 yılı boyunca 954 bin 226 öğrencimize aylık 4 bin 950 lira beslenme yardımı sağlanarak yemek ihtiyaçları hijyen şartlarında, sağlıklı ve dengeli menülerle karşılanıyor. Ayrıca, öğrencilerimize kredi ve burs desteği sunmaya devam ediyoruz. Başvuru yapan öğrenciler ile ailelerinin sosyal durumu, gelir durumu ve öğrencinin başarı durumları 12 kamu kurumundan araştırılarak, ihtiyaç sahibi öğrenciye burs, talep eden öğrencilerimize de kredi tahsisi yapılmaktadır. Öğrencilerimizin burs/kredi miktarı 2 bin liradır. Yüksek lisans öğrencilerine bu miktarın iki katı, doktora öğrencilerine ise üç katı ödeme yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, Plan Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumun sonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı için öngörülen 2025 yılı bütçe ödeneğine ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlığımızın 2025 yılı bütçesinin, 3.170.051.000 TL’si personel ve SGK giderleri, 2.094.589.000 TL’si mal ve hizmet alımları, 178.402.634.000 TL’si cari transferler, 12.508.000.000 TL’si sermaye giderleri, 7.900.000.000 TL’si sermaye transferleri, 27.847.000.000 TL’si borç verme giderleri olmak üzere toplam 231.922.274.000 TL olmuştur. Bakanlığımız 2025 yılı bütçesinin, 48.171.000 TL’si Bağımlılıkla Mücadele Programı, 11.256.295.000 TL’si Gençlik Programı, 35.213.635.000 TL’si Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Programına, 181.666.791.000 TL’si Yükseköğretim Hizmetleri Programına, 3.737.382.000 TL’si Yönetim ve Destek Programına tahsis edilmiştir. Bakanlığımızın 2023 yılı bütçe gerçekleşmeleri ile ilgili olarak 2023 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısında, 92.871.255.040,90 TL olan toplam ödeneğin; 930.937.903,79 TL’si personel giderleri, 146.884.720,56 TL’si SGK giderleri, 987.592.270,77 TL’si mal ve hizmet alımları, 67.335.481.336,57 TL’si cari transferler, 10.211.465.778,33 TL’si sermaye giderleri, 720.082.000 TL’si sermaye transferleri, 12.384.013.813 TL’si borç verme olmak üzere toplam 92.716.457.823,02 TL’si kullanılmış olup, Bakanlığımızın ödenek üstü herhangi bir harcaması olmamıştır.”