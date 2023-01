Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 7. Tematik Kış Kampları çerçevesinde düzenlenen Diplomat Akademi Kampı’nın açılış programına katıldı. 1. Meclis’te düzenlenen etkinlikte Bakan Kasapoğlu, "Geleceğin diplomatlarını, hukukçularını, kamu yöneticilerini bu meclisin içeriğini özümseyecek bir ruhla donatalım istedik" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 30 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında 7.’si düzenlenen Tematik Kış Kampları çerçevesinde düzenlenen Diplomat Akademi Kampı’nın açılışı için Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak faaliyet gösteren 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gençlerle buluştu.

Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmasında, 1. TBMM için, "İlham ve manasıyla çok güçlü bir mekandayız. Oturduğunuz bu sıraların hepsi yaşayan birer tarih. Bu meclisin göreve başladığı süreçte ki zorlukları yaşananları ve o işgal sürecini hepimiz okuduk öğrendik" dedi.

Bakan Kasapoğlu, 1. TBMM’nin tarihi dokusuna değinerek, bu binada güçlü bir devlet inşa edildiğine vurgu yaparak, şu sözleri kaydetti:

"İlham ve manasıyla çok güçlü bir mekandayız. Oturduğunuz bu sıraların hepsi yaşayan birer tarih. Bu meclisin göreve başladığı süreçteki zorlukları, yaşananları ve o işgal sürecini hepimiz okuduk, öğrendik. Bu mekandaki temsilcilerin işgalcilere karşı duruşunu hep birlikte takip ettik. Bu binada inşa edilen güçlü devleti hep birlikte yaşıyoruz. Bu çatı altında vatan için, bu ülkenin bekası için çok büyük fedakarlıklar gerçekleştirildi. Bu meclis yalnızca bu millet için değil, dünyadaki tüm mazlumlar için bir ilham kaynağı oldu. O yüzden bugün bu kampımızın açılışını, bu birlikteliği buradan başlatalım istedik. Geleceğin diplomatlarını, hukukçularını, kamu yöneticilerini bu meclisin içeriğini özümseyecek bir ruhla donatalım istedik. Bu mana bugün ve yarınlarımız için en büyük güçtür. Bu anlamlı mekanda sizlerle olmaktan ve bu heyecanı sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmeliyim."

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yurtlarının çok güçlü ve sosyal bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, gelenekselleşen 7. kamp yılında gençlerle birlikte olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti. Kasapoğlu, her yeni yılda kampların daha verimli ve daha enerjik olması için çalıştıklarını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarının dünyanın en güçlü yurt altyapısına sahip olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Bu güç sadece bir sayı, teknik altyapı ve donanım olarak değil aynı zamanda bu birlikteliklerle, sosyal anlamıyla, eğitimiyle, spor çalışmalarıyla birer yaşam alanı olarak güçlü bir altyapıya sahip. Bugün de artık gelenekselleştirdiğimiz tematik kamplarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. 7. kamp yılındayız ve her yıl üzerine koyarak ve geliştirerek verimini ve enerjisini birlikte yükselttiğimiz bir çalışma içindeyiz. Bugün 15 farklı ilimizde 15 ayrı temada bir heyecan söz konusu ve bugün başlayan kamplar, 3 Şubat tarihinde sonra erecek. Akademik açıdan entelektüel bir birikim sahibi olacaksınız. Kamplarımıza birbirinden değerli isimler katılacak onları dinleyecek, fikir alışverişinde bulunacaksınız. Bu sömestr tatili sürecini hem bilgilenerek hem eğlenerek dolu dolu değerlendireceksiniz. Bu yıl arkeoloji, gastronomi, tarih ve medeniyet, kış sporları, akıllı tarım, çevre, dijital iletişim, diplomasi, ekonomi, gönül coğrafyası, gönüllülük, güzel sanatlar, mühendislik, psikoloji ve edebiyat temalarımız var. Sizler de bugün diplomasi kampı için buradasınız. Hepinizin diplomasiye uluslararası ilişkilere ilgi duyduğunuzu biliyoruz. İnanıyorum ki bu 5 günlük buluşma sizler için çok kıymetli olacak. Aynı zamanda çok fazla faaliyete katılacaksınız. Geziler bu anlamda, diğer buluşmalar, bu kamplara ayrı bir zenginlik katacak. Bu kamp sürecinin her biriniz için hayırlı ve verimli olmasını diliyorum. Sizlere hayallerinize giden yolda bakanlık olarak her an yanınızda olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Bu ülkenin güçlü bir şekilde payidar olmasına yönelik çabalarımız, gayretlerimiz ve inancımız olacak ve bu şekilde bir olacağız beraber olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun ve kamp döneminiz hayırlı uğurlu olsun" cümlelerine yer verdi.

Kasapoğlu, konuşmasının ardından kamp öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi, özçekim yaptı ve sohbet etti.