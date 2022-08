Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul’da katıldığı Al Sharq Uluslararası Gençlik Konferansı’nda, “Gençler için bir yol haritası belirlemek, geriye baktığında güç bulacağı bir takım çalışmaları ortaya koymak hepimizin görevidir. Dünyayı adil kılmaya yönelik bir gençliği yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Al Sharq Uluslararası Gençlik Konferansta üç büyük kıtada çeşitli alanlarda aktif gençleri bir araya getirmesi amaçlanıyor. İstanbul Bahçelievler’de bir otelde düzenlenen konferansa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Lübnan Çevre Bakanı Nasser Yassin, birçok konuşmacı ve davetliler katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Bakan Kasapoğlu, “Bu anlamlı çalışmaya ev sahibi olmak bu özel işbirliğine ev sahibi olmak bizler için çok heyecan vericidir. Özellikle gençliğin uluslararası anlamda güçlendirilmesi Türkiye olarak ta öncülük ettiğimiz bu güne kadar süren gençlik alanındaki çalışmalara hem Türkiye‘de hem uluslararası alanda alt yapı anlamında destek olduk. Dünya bir yandan büyürken bir yandan yeni sorunlar, yeni krizler her geçen gün insanlığın karşısına çıkıyor. Krizlerin aşılmasına yönelik yeni yetenekler yeni bir takım çalışmalar gerekiyor. İnsan kaynağının önemi bakışı, niyeti ve pratikliğiyle yeni çalışmalara öncülük edecek insanların her geçen gün önemi artıyor. Al Sharq Forum’un bu anlamda aksiyon aldığı bölge ile birlikte Türkiye pek çok konumda ortak amaçları olan ülkeleri kapsıyor. Tabi coğrafyalarda çok ciddi çok eskiye dayanan girişimler olmakla birlikte daha güçlü iş birliklerini, daha pratik somut adımları atmanızı gerektiren süreçlerle karşılaşıyoruz” dedi.

Geliştirilecek politikaların hem ortak geleceğimiz adına önemli bir misyon taşıyacağını hem de her birimiz için belirleyici olacağını zihnimizden çıkarmamamız gerektiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Yeni dünyanın kazandırılarak ve kaybettirdikleri var. Burada her şeyden önemlisi hepimiz için bir sorumluluk bilincidir. Bu çerçevede dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmenin her birimiz için önemli bir vazife olduğunu düşünüyorum. Sadece bölgesel anlamda değil küresel anlamda da gerekli insan kaynağını yetiştirmek sadece teknik donanımla değil vicdanla gerekli insan kaynağı yetiştirmek hepimiz için bir sorumluluktur. Gençler için bir yol haritası rota belirlemek, geriye baktığında güç bulacağı bir takım çalışmaları ortaya koymak hepimizin görevidir. Türkiye olarak tarihi kültürel mirası hem doğal güzellikleri eğitim, kültür, sanatta kültür faaliyetleri olarak uluslararası bir cazibe merkezini temsil ediyoruz” şeklinde konuştu.

Birliği beraberliği, birlikte hareket etmeyi, sinerjiyi güçlendirmeyi amaçlayan bir takım faaliyetlere ev sahipliği yapmak bizler için çok onur verici olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Türkiye olarak İslam dünyasındaki, gençlik alanındaki çalışmaları bir arada yürütmeye birlikte güçlendirmeye devam edeceğiz. Dünyayı adil kılmaya yönelik bir gençliği yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle gençlerimiz için bu farkındalığı bu motivasyonu güçlü bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. İnanıyorum ki bu çabaları hep birlikte Türkiye olarak çok farklı noktalara taşırız. Gençlik kamlarımız gençlik merkezlerimiz, gençlerin projelerini desteklemeye yönelik her alanda çok ciddi projelerimiz var. Gençleri bu noktada ortaya koyduğu projelerle istekli talepkar görmek, yeni hayallerle ortaya çıktıklarını görmek ayrı bir umut veriyor. Gençlik alanındaki çalışmalarla sporun birleşme gücü bir araya getiren gücü ile ayrı bir enstrüman olduğunun altını çizmek istiyorum. Spordaki işbirliklerini artırmaya yönelik çok büyük adımlar atılması gerektiğini görüyorum. Uluslararası diplomasinin en önemli enstrümanlar olması açısından sporun altını çizmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

Türkiye ve dünyadan 1000 başarılı genç lideri bir araya getirmeyi hedefleyen konferansta Türk gençleri için uluslararası ağ kazanabilmeleri amaçlanıyor. 11-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan konferans, çeşitli diyaloglar, paneller ve münazaraları içeren çeşitli oturumlarla devam edecek.