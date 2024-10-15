Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) Projesi kapsamında, üniversitelerdeki öğrenci topluluklarının daha büyük hedeflere ulaşabilmesi için projelere toplamda 120 milyon liralık bütçe ayrıldığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde düzenlenen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) Projesi Lansmanı’na ve Genç Ofis açılış törenine katıldı. Açılış töreni ve Türk müziği dinletisi ile başlayan program Bakan Bak’ın ve konuşması ile devam etti. Buradaki konuşmasında Bakan Bak, Genç Ofislerde ve Gençlik Merkezlerinde gençlerle bir araya gelmeye devam ettiklerini belirterek 134’üncü ofisin Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde içerisinde açıldığını bildirdi. Bak, ofislerin gençlere rehberlik eden, vizyon katan ve toplum içinde konum edinmelerinde destek olan merkezler olarak görev yaptığını kaydetti.

“120 milyon liralık bir bütçe ayırdık”

Üniversitedeki öğrenci topluluklarının daha büyük hedeflere ulaşabilmesi için bakanlığın kampüslerde ve Türkiye’de projelerin hayata geçmesi için çalışacağını aktaran Bakan Bak, “Bunun için bu projeler için toplamda eğitim yılı içerisinde yaklaşık 120 milyon liralık bir bütçe ayırdık. Sizin projeleriniz gelecek. Dönemsel olarak baktığınız zaman 4 dönem için 30’ar milyon lira bütçe verilecek. Yerel projelerde 20 bin lirayla 50 bin lira arasında, ulusal projelerde ise 50 bin lirayla 100 bin lira arasında. Bunları uygulamak istiyoruz. Sizlerin mekanı, siz talep edeceksiniz bu güzel projeleri hep birlikte toplumun yüreğini ısıtan, toplumun katmanlarına dokunan, engelli çocuklara dokunan, gönüllülük projelerine, ortak projelere destek vereceğiz ve bu da çok kıymetli. ÜNİDES olarak bu sağladığımız maddi imkan artarak devam edecek” diye konuştu.

“Sanatta da bir dip dalganın olmasını istiyoruz”

Bakanlık olarak ‘seyahatsever’ projesi ile gençlerin Türkiye’yi tanımasını istediğini dile getiren Bak, “Gidiyorlar bizim yurdumuzda 5 gün boyunca kalıyorlar ve burada hiçbir ücret ödemeden o şehri kültürü tanıyarak dönüyorlar. Bunların başvurularını ilan ediyoruz. Yine Genç Ofisler üzerinden yaptığımız bu projeleri de arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Üniversitelerimizin, özellikle bu tematik üniversitelerinin güçlü olacağını inanıyoruz. Buradan pek çok ressam, müzisyen ve çok değerli sanatçılar çıkacak. Sanatta da bir dip dalganın olmasını istiyoruz. Türk sanatçılarının dünyada, Türk müzisyenlerin dünyada önemli noktalara gelmesini arzu ediyoruz. Burası gerçekten çok kıymetli bir üniversite. Bu buranın öğrenciler olarak sizlerin başarılı olacağını inanıyoruz. Biz Türkiye Yüzyılı’nın gençlerin yüzyılı olduğunu düşünüyoruz. Gençlerin yüzyılında müziğin, sanatın güçlü olmasını istiyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından öğrencilerle hatıra fotoğraf çektiren Bak, Genç Ofis’in açılışını gerçekleştirdi.