Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından 1 yılda yapımı tamamlanan ve toplamda 113 milyon liraya mal olan Karatay Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesi, gençlere yönelik dev yatırımlarına bir yenisini daha ekledi ve yapımı tamamlanan Karatay Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla açıldı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Köprübaşı Mahallesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi üzerindeki merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada geleceğin Türkiye’sine yön verecek gençlere yönelik yatırımlara ağırlık verdiklerini söyledi. Merkezin atıl durumda olan alanda hayata geçtiğini aktaran Başkan Hasan Kılca, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz merkezimizin bir özelliği var, projemizin mevcut alanında önceden atıl durumda olan bir halı sahamız vardı. Vatandaşlarımız bu bölge için bizlerden yeni bir çalışma istedi. Bölgede ve çevresinde arkadaşlarımız 1 ay boyunca kapı kapı dolaşarak anket çalışması yürüttü. Alana uygun istek, talep ve önerileri dikkate alarak bu projemize başladık. 1 yıl gibi kısa sürede inşasını bitirdiğimiz bu merkezimizi, yarınlarımız, umudumuz ve her şeyimiz olan kıymetli çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetine sunduk. Cumhurbaşkanımızın 1994’te ortaya koyduğu ‘Sosyal Belediyecilik’ ve 2019’da gösterdiği ‘Gönül Belediyeciliği’ vizyonundan aldığımız ilhamla çok çalışıyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin en güzel şekilde yetişmesi için proje üretmeye, yatırım yapmaya gayret ediyoruz. İlçemizdeki spor altyapısını güçlendirmek, spor tesislerinin sayısını artırmak ve gençlerimizin daha iyi koşullarda spor yapmasını sağlamak için yatırımlarımıza hız verdik” dedi.

“4,5 yıldır spora ve gençlerimize büyük yatırımlar yapıyoruz”

Son 4,5 yılda gençlere ve spora dair hayata geçirdikleri yatırımları da özetleyen Hasan Kılca sözlerini şöyle sürdürdü:

“372 milyon lirayı aşan maliyetiyle belediyemiz tarihinin en büyük bütçeli projesi olan Karatay Spor Merkezi’mizin temelini bu yılın Ağustos ayında attık. Yapımını tamamladığımız Çimenlik Kapalı Spor Salonumuzu ise yine bu yılın Haziran ayında hizmete açtık; bu projemiz de gençlerimize ve ilçemize yakışır bir tesis oldu. Yine belediye olarak geçtiğimiz yıl Konyamıza ve ülke sporuna önemli katkılar sunan Saraçoğlu Trap-Skeet Sosyal Tesisi’ni de tamamladık ve hizmete açtık. İlçemizdeki okullarımıza FIFA normlarına uygun olarak 30 yeni halı saha kazandırmak için çalışma başlatmıştık. Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’in de teşrifleriyle 30 halı sahamızı toplu açılışla hizmete açtık. Belediyemizin gençlerimiz için bir başka projesi olan ve şehrimizin en büyük kapalı tenis kortu özelliği taşıyan spor salonumuzun temelini de geçtiğimiz aylarda attık. Tesisimizin 36 milyon liraya mal olmasını planlıyoruz. 2019’dan beri Karatay Yaz Spor Okulları düzenliyoruz ve bugüne kadar on binlerce çocuk ile gencimize 12 farklı spor branşında eğitimler veriyoruz.”

“Evlatlarımız burada edinecekleri bilgi, beceri ve tecrübelerle gelecekte çok daha güzel başarılara imza atacaklar”

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nin güncel yatırım bedelinin 113 milyon lira olduğunu belirten Kılca; “Merkezimize ismini veren merhum Üstad Ali Ulvi Kurucu, ‘İslami ve milli değerlere bağlı bir gençliğin yetişmesi’ idealini aile mirası olarak devam ettirmiş, şiiri yanında sohbetlerini ve yazılarını gayesi için vasıta yapmış ve dönemin genç nesli için pusula görevi görmüştür. Dün onun yüklendiği sorumluluk, bugün gençlerimize rehber olsun diye merkezimizi Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi olarak isimlendirdik. Yine merkezimizde yer alan kütüphanemize, geçtiğimiz aylarda vefat eden, İslam tarihine dair önemli çalışmalar kaleme alan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı’nın adını verdik. İstiyoruz ki yeni nesillerimiz de bu ve daha nice büyüklerimizin izinden yürüsün. Merkezimizi, gençlerimizin geleceğine yaptığımız bir yatırım olarak görüyoruz. Evlatlarımız burada edineceğini bilgi, beceri ve tecrübelerle gelecekte çok daha güzel başarılara imza atacaklar” şeklinde konuştu.

“Karatay’a yakışan çok güzel bir tesis olmuş”

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nin Karatay’a yakışan güzel bir tesis olduğuna vurgu yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkezden faydalanacak ve buradan yetişecek gençlerin büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edeceğinin altını çizdi. Konya’yı yatırımlarla donattıklarına işaret eden Başkan Uğur İbrahim Altay, “Karatay’ımıza çok yakışan bir tesis olmuş. Emeği geçen Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nin hayırlı olmasını dileyerek gençler için hep birlikte yol yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Merkezin hayata geçmesi dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür eden AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da gençlik merkezinin geleceğin Türkiye’sine yön verecek gençlere yakışır bir tesis olduğunu kaydetti.

“Konya’nın spor başkenti markasına yakışacak bir tesis olmuş”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Karatay Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada merkezin Konya’nın spor başkenti unvanına yakışır güzel bir merkez olduğunu dile getirdi. Tesisi şehre kazandıran Karatay Belediyesi’ne teşekkür eden Bakan Bak, “Hükümetimiz ve belediyelerimizin birbirleriyle olan diyaloğu çok güzel. Belediyelerimiz ilçelerini spor tesisleri, gençlik merkezleri ile donatıyorlar. Biz de Konya’mıza çeşitli spor tesisleri yapıyoruz. Konya’yı bir spor şehri yapmak için çalışıyoruz, birlikte çok güçlüyüz. Konya’nın spor başkenti markasına yakışacak bu tesis için Karatay Belediyemize teşekkür ediyorum. Bakanlığımız bünyesinde 467 gençlik merkezimiz var. Bu gençlik merkezlerinde burada olduğu gibi kütüphaneler, müzik eğitimleri, tiyatro eğitimleri, sosyal faaliyet alanları ve gençlerimizin faydalanabileceği pek çok alan var. Ülkemizde teknoloji, uzay, havacılık alanında Teknofest var. Bizim en büyük gücümüz gençlerimiz. Gençlerimizi en güçlü şekilde yetiştirmek için hem hükümetimiz hem Milli Eğitim Bakanlığımız hem bakanlığımız hem de belediyelerimizle ortak çalışıyoruz. En önemlisi de bu ülkenin gençlerini çok iyi anlayan gençlere çok büyük destek veren ve sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Bu ülkenin geleceği için onlarla birlikte yürüyoruz. Büyüyen gelişen güçlü Türkiye’nin gençlerine saygılarımıza sunuyorum. Güzel ülkemizin hizmetinde olmaktan gurur duyuyoruz. Konya’yı seviyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yol yürümeye devam edeceğiz. Karatay Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Karatay Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nin açılışı, dualar eşliğinde kurdelenin kesilmesiyle gerçekleştirildi. Açılışın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile beraberindeki protokol üyeleri, merkezi gezerek merkez hakkında bilgi aldı ve merkezden faydalanan gençlerle bir araya geldi.

Köprübaşı Mahallesi’nde hayata geçirilen merkezin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Selman Özboyacı, Mehmet Baykan, Ziya Özboyacı, Latif Selvi ve Mustafa Hakan Özer; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkan Vekili Fahrettin Kulu, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 27. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Karatay Kaymakamı Cengiz Orhan, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı, il ve ilçe protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.