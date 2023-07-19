Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Biz buradaki tesisleri tamir edip eksikleri tamamlayarak yenilerini yaparak, daha iyisini, güzelini ve modernini yaparak bölgeye hizmet edeceğiz” dedi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Başkanlığında basın açıklaması yaptı. Kredi Yurtlar Kurumu’nun deprem, sel ve yangın gibi afetlerde önemli görev üstlenerek vatandaşları misafir ettiğini ifade eden Bakan Bak, “Kredi Yurtlar Kurumu’muz pandemi sürecinde 140 bin vatandaşımıza önemli görev yaptı. Afette yangında sel baskınlarında yurtlarımız görev aldı. Çanakkale deki yangında yine vatandaşlarımızı yurtlarımıza aldık. Bartın ve civar illerde çalışan kamu personellerimiz vatandaşlarımız gene bizim yurtlarımızda yer aldı. Eğitim döneminde öğrencilerimizin hizmetinde diğer dönemde de milletimizin hizmetinde. Deprem sürecinde de bizim yurtlarımıza 300 bine yakın vatandaşımızı misafir etmişiz. Şu anda da yaklaşık 60 bine yakın vatandaşımız Türkiye’nin dört bir yanındaki yurtlarımızda misafirimiz. Yüksek Öğretim Kurumu’nun eğitim süreci başlayacak bununla ilgili de geldik ve Kahramanmaraş’ımızda 3 tane yurdumuz hasarlı. Kapasitemizde bazı sorunları konuşmaya ve yenir yurtlar yapmak, yeni alanlara bakıyoruz. Üniversitemizin yetkilileri ile görüştük. Spor tesislerimiz malumunuz deprem illerinde sahalarımız hem konteyner, hem de çadır kentler için önemli bir güvenli toplanma alanı olarak kuruldu. Spor salonlarımızda vatandaşlarımızı misafir ettik o zor günlerde, soğuk günlerde. Lojistik olarak kullanıldı, gelen malzemelerin depolanmasında dağıtılmasında pek çoğunda sosyal market olarak kullanılmasında pek çok tesisimizi milletimizin emrine verdik” dedi.

Deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Bakan Osman Aşkın Bak, “Burada pek çok hasar ve sorunlarımız var. Bunları ele aldık değerlendirdik ve yapılması için talimatları arkadaşlarımıza verdik. Yoğun bir süreç ve modüler yapı içerisinde yurtlarımızı yapmak için süratle yer bakıyoruz. Bitirmek üzereyiz yer ile ilgili. Biz gelecek öğrencilerimize buraları hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı, ‘deprem bölgesinde olacaksınız, çalışacaksınız ve yaraları hep birlikte saracağız. İnşaatlar devam ediyor binaların yapımları devam ediyor. Çeşitli bakanlıklarımız kendi konuları ile ilgili süreçleri takip ediyor. Biz de buradaki tesisleri tamir edip eksikleri tamamlayarak yenilerini yaparak, daha iyisini, güzelini ve modernini yaparak bölgeye hizmet edeceğiz” dedi.