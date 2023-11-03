Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir öğrencinin hayatını kaybettiği Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansör bakımlarının yapılmadığı iddiasının asılsız olduğunu belirterek, "Diğer bütün tesislerimizde olduğu gibi yine Aydın özelinde de her ay periyodik bakımların yapılmasına devam edilmiştir. Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nun asansör son bakım tarihi ise 16 Ekim 2023’tür" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinin sürdüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine bir sunum gerçekleştirdi. Bakanlığın bu sene öngörülen bütçesinin 171 milyar 30 milyon 724 bin TL olduğunu belirten Bakan Bak, Aydın’da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta yaşanan asansör kazası hakkında da açıklamalarda bulundu.

Aydın’da kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına da değinen Bakan Bak, "Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş’a Allah’tan rahmet diliyorum. Acımız büyük. Zeren, hepimizin evladıydı. Bu kayıptan duyduğum derin kederi öncelikle ifade etmek isterim. Tüm tesislerimizde olduğu gibi Bakanlığımızın 830 yurdunda da periyodik asansör bakım ve denetimleri gerçekleşmektedir. Öncelikle bakımların yapılmadığı, ihmal edildiği bilgisinin asılsız olduğunu buradan ifade etmek isterim. Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdumuzun yıllık asansör bakımı 13 Temmuz 2023’te yapılmıştır. Diğer bütün tesislerimizde olduğu gibi yine Aydın özelinde de her ay periyodik bakımların yapılmasına devam edilmiştir. Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nun asansör son bakım tarihi ise 16 Ekim 2023’tür. Bütün belgeler, evraklar elimizde mevcut. Olay artık adli makamlardadır. Olan olay artık yargıya intikal etmiş, adli makamlardadır. Ben kamuoyunu ve siz değerli milletvekillerimizi bilgilendirme görevimi yerine getiriyorum. Evladımızı geri getirmeye kimsenin gücü yetmez ama sorumlular muhakkak en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bu olay üzerinden siyasi rant devşirilecek, suiistimal edilecek bir olay değildir. Sizlerden ricam kamuoyunu yanıltıcı bilgilerle, sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşımlarla bu meselenin suiistimal edilmesine izin vermemenizdir. Acı hepimizin acısıdır. Evlat hepimizin evladıdır. Ama suiistimal edilecek bir konu kesinlikle değildir. Herkesi bu sorumluluk duygusuyla hareket etmeye davet ediyorum. Sorumlular adalet önünde mutlaka hesap verecektir. Bu konuda biz yargının vereceği karara saygı duyacağız" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan ortak bir çalışma ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerindeki asansörlere bir karekod koyacaklarını belirten Bakan Bak, dileyen herkesin o karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini ve takvimini görebileceğini söyledi.