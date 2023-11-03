Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir öğrencinin hayatını kaybettiği Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansör bakımlarının yapılmadığı iddiasının asılsız olduğunu belirterek, "Diğer bütün tesislerimizde olduğu gibi yine Aydın özelinde de her ay periyodik bakımların yapılmasına devam edilmiştir. Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nun asansör son bakım tarihi ise 16 Ekim 2023’tür" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinin sürdüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine bir sunum gerçekleştirdi. Bakanlığın bu sene öngörülen bütçesinin 171 milyar 30 milyon 724 bin TL olduğunu belirten Bakan Bak, Aydın’da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta yaşanan asansör kazası hakkında da açıklamalarda bulundu.

“497 bin 102 depremzede vatandaşımızı ağırladık”

11 ili etkileyen depremlerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına ait öğrenci yurtlarında depremzede vatandaşları misafir ettiklerini belirten Bakan Bak, “Depremden etkilenen 378 bin 896 kişiye psikososyal destek sağlandı. Toplamda 17 gençlik kampı ve 620 yurdumuzda 497 bin 102 depremzede vatandaşımızı ağırladık. Yurtlarımızda vatandaşlarımıza yalnızca barınma hizmeti değil, sağlıktan spora, kültür sanat faaliyetinden psikososyal desteğe kadar her türlü hizmeti sağladık. Çocuklar için ana sınıfları ve oyun alanları oluşturduk. Her bir vatandaşımızın orada kendisini yuvasında hissetmesini sağlamak için merkez ve taşra teşkilatındaki tüm çalışma arkadaşlarım canla başla özveriyle çalıştılar” ifadelerini kullandı.

“Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’na 9 dalda 42 kota kazandık”

Türk sporunda her geçen gün başarı elde edildiğini aktaran Bakan Bak, “Bu yıl sporcularımız katıldıkları uluslararası müsabakalarda 6 bin 231 madalya aldılar. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’na 9 dalda 42 kota kazandık. Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na ise 8 branşta 35 kota kazandık. Sporcularımız 3. Avrupa Oyunları süresince 9 altın, 9 gümüş ve 20 bronz madalya alarak, daha önce gerçekleştirilen iki Avrupa oyunundan da daha fazla madalya kazanmış oldular. Böylece 2023 Avrupa Oyunları en çok madalya aldığımız Avrupa oyunları oldu. A Milli Futbol Takımımız, Almanya’da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmayı garantiledi. Filenin sultanları, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu. Yine sultanlarımız Çin’i 3-1 yenerek FIVB Milletler Ligi’nde şampiyon oldu” dedi.

“Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nun asansör son bakım tarihi 16 Ekim”

Aydın’da kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına da değinen Bakan Bak, şu ifadelere yer verdi:

"Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş’a Allah’tan rahmet diliyorum. Acımız büyük. Zeren, hepimizin evladıydı. Bu kayıptan duyduğum derin kederi öncelikle ifade etmek isterim. Tüm tesislerimizde olduğu gibi Bakanlığımızın 830 yurdunda da periyodik asansör bakım ve denetimleri gerçekleşmektedir. Öncelikle bakımların yapılmadığı, ihmal edildiği bilgisinin asılsız olduğunu buradan ifade etmek isterim. Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdumuzun yıllık asansör bakımı 13 Temmuz 2023’te yapılmıştır. Diğer bütün tesislerimizde olduğu gibi yine Aydın özelinde de her ay periyodik bakımların yapılmasına devam edilmiştir. Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nun asansör son bakım tarihi ise 16 Ekim 2023’tür. Bütün belgeler, evraklar elimizde mevcut. Olay artık adli makamlardadır. Olan olay artık yargıya intikal etmiş, adli makamlardadır. Ben kamuoyunu ve siz değerli milletvekillerimizi bilgilendirme görevimi yerine getiriyorum. Evladımızı geri getirmeye kimsenin gücü yetmez ama sorumlular muhakkak en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bu olay üzerinden siyasi rant devşirilecek, suiistimal edilecek bir olay değildir. Sizlerden ricam kamuoyunu yanıltıcı bilgilerle, sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşımlarla bu meselenin suiistimal edilmesine izin vermemenizdir. Acı hepimizin acısıdır. Evlat hepimizin evladıdır. Ama suiistimal edilecek bir konu kesinlikle değildir. Herkesi bu sorumluluk duygusuyla hareket etmeye davet ediyorum. Sorumlular adalet önünde mutlaka hesap verecektir. Bu konuda biz yargının vereceği karara saygı duyacağız.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan ortak bir çalışma ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerindeki asansörlere bir karekod koyacaklarını belirten Bakan Bak, dileyen herkesin o karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini ve takvimini görebileceğini söyledi.

“Bütçe talebimiz 171 milyar 30 milyon 724 bin TL olmuştur”

Gençlik ve Spor Bakanlığı için öngörülen 2024 yılı bütçe ödeneği hakkında bilgilendirmede bulunan Bakan Bak, “1 milyar 699 milyon 264 bin TL’si personel ve SGK giderleri, 1 milyar 359 milyon 302 bin TL’si mal ve hizmet alımları, 130 milyar 693 milyon 289 bin TL’si cari transferler, 9 milyar 503 milyon 400 bin TL’si sermaye giderleri, 4 milyar 964 milyon 469 bin TL’si sermaye transferleri, 22 milyar 811 milyon TL’si borç verme giderleri olmak üzere toplam bütçe talebimiz 171 milyar 30 milyon 724 bin TL olmuştur” diye konuştu.