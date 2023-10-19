Niğde ziyareti çerçevesinde ilk olarak KYK yurdunda kalan öğrencilerle kahvaltı yapan Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Niğde’de KYK yurtlarımıza başvurup da giremeyen öğrencimiz yok" dedi.

Temaslar çerçevesinde Ramazan Konuş Gençlik Merkezi’nde sporcularla bir araya gelen Bakan Yardımcısı Eminoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada; "Arkamızda gençler var ve gençler arkamızda olduğu sürece aşılmayacak hiçbir engel yok. O yüzden gençleri seviyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her daim gençlerin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Niğde’de KYK yurtlarımıza başvurup da giremeyen öğrencimiz yok. Onları misafir ediyoruz, bir taraftan da gençlik merkezlerimizde onları birçok Dene Yap Atölyeleri ile Teknofest’e hazırlıyoruz. Her platformda gençlerimizi destekliyoruz, onları desteklemeye devam edeceğiz. Gençlerin olduğu yerde enerji var, heyecan var, motivasyon var, aşk var. Niğde’de bu heyecanı, bu motivasyonu görmüş olduk. Uluslararası arenada, olimpiyatlarda birçok alanda gençlerimizi sporda, sanatta, kültürde desteklemeye devam edeceğiz" dedi.