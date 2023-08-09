Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ‘Gençlik ve Kültür Kampları’ gençler tarafından büyük ilgi görüyor. Bu yıl 2 bin 900 kişinin misafir edildiği kamp programında gençler doğa ile iç içe keyifli bir gün geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin, gençlerin yeni yaşam deneyimleri kazanmaları, kişisel birikimlerini zenginleştirerek yeteneklerini keşfetmeleri için başlattığı gençlik ve kültür kampları devam ediyor. ‘İdeallerin Ülken Kadar Büyükse Büyükşehir Seni Çağırıyor’ mottosuyla düzenlenen kamplara gençler yoğun ilgi gösteriyor. Kamplara 2021 yılında 1264, 2022’de 1470, 2023 yılında ise 2 bin 900 genç katılırken bu yıl ki kamp programı 20 Ağustos’ta sona erecek.

Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin gerçekleştirildiği gençlik ve kültür kampları, İlkadım İlçesi Mahmur Dağı Gençlik ve Kültür Kamp Alanı’nda yapılıyor. Hafta içi salı ve perşembe günleri günübirlik, hafta sonları ise çadırlarda 1 gece konaklamalı olarak yapılıyor. Velilerinden muvafakat aldıktan sonra online başvuru sonrasında programa katılan gençler etkinlik alanına tahsis edilen otobüslerle ulaştırılıyor. İzci liderleri ve gençlik liderlerinin gözetiminde gerçekleştirilen etkinlikte gençlere tişört, şapka gibi çeşitli hediyeler de veriliyor.

Mahmur Dağı Gençlik ve Kültür Kamp Alanı’na gelen öğrenciler, sabah kahvaltısının ardından 7 kilometrelik doğa yürüyüşüne çıkıyor. Parkuru tamamlayan gençler, harita yardımıyla zamana karşı yön bulmayı içeren kazık ve alan oryantiringine katılıyor. Ardından koca ayak, sopa çevirme, balık tutma, dart, geleneksel okçuluk, top taşıma oyunları oynuyor. Yapılan aktivitelerde öğrenciler, şehir hayatından ve teknolojiden uzak bir gün geçirerek, doyasıya eğlenip stres atıyor. Son olarak kamp ateşinin de yakıldığı etkinlikte unutamayacakları anlar yaşayan öğrenciler, tematik sunum ve çevre temizliğinin sonrasında evlerine dönüyor.

“Gençler yarınlara yön versin diye çalışıyoruz”

Gençlerle ilgili yapılan her çalışmaya, atılan her adıma özel hassasiyet gösterdiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Gençlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanarak Türkiye’nin yarınlarına yön veren bireyler olmaları için gayretle çalışıyoruz. Gençlerin şehirlerine aidiyet duygularının artması, problemlerin tespit ve çözümün parçası olması önemli bir hedefimiz. Gençlerimizin önünü açmak ve onların yaşam kalitelerini artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.