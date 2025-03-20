Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından; ‘Gençlik ve Güvenli Gelecek’ projesi kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam ediliyor.

Terör örgütlerince eleman temin edilmesinin engellenmesi, terör konusunda farkındalık oluşturulması, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi, gençlerin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi, devlete olan bağlılıklarının artırılması, millî birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında; yapılan seminerler hız kesmeden sürdürülüyor,

Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından; Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi’nde 160 öğrenciye, Erzurum Anadolu Lisesi’nde 200 öğrenciye, Reşit Karabacak Spor Lisesi’nde 200 öğrenciye, Harput Kapı Anadolu Lisesi’nde 300 öğrenciye, Erzurum Lisesi’nde 450 öğrenciye ulaşılarak toplamda bin 310 öğrenciye bilgilendirme konferansı yapılarak öğrencilere broşür ve kitap ayracı dağıtıldı.