DÜZCE (İHA) – Düzce’de Koçyazı Mahallesi’nde bulunan camilerde gençlik ve fetih şöleni düzenlendi.

Düzce İl Müftülüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren mahalle camilerinden ortak gençlik ve fetih şöleni düzenlendi. Fetih programı etkinlikleri çerçevesinde, gençler ile anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. Koçyazı Mahallesi Sultan ve Zahidül Kevseri Cami’inde gerçekleştirilen programlarda İl Müftü Yardımcısı Hasan İzmirli İstanbul’un fethinin önemine değindi.

Program Fetih marşı ve izcilik marşlarıyla devam etti. Sonrasında gençlerin hem keyifli vakit geçirdiği hem de manevi anlamda beslendiği unutulmaz bir buluşmaya sahne oldu. "Ecdada Vefa, İstikbale Sevda" temasıyla yapılan buluşmada, akşam-yatsı arasında Zahidül Kevseri Cami’inde Fetih Suresi, salatu selamlar, tekbirler ve ilahilerin okundu; akabinde sohbet, dua ve kardeşlik iklimiyle manevi bir atmosfer yaşandı. Programda Şube Müdürü Erkan Adalan, Vaiz Dr. Bayram Aktaş, Murakıp Hakan Günesen, Din Hizmetleri Uzmanı ve Gençlik Koordinatörü Hasan Çiçek, izciler ve gençler katılım sağladı.