Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, Viyana’da gerçekleştirilen Gençlik Kentleşme İçin Eylemde programına katıldı.

Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, Viyana’da gerçekleştirilen Gençlik Kentleşme İçin Eylemde programına katıldı.

Erasmus + Programı, Avusturya Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Gençlik Kentleşme İçin Eylemde adlı uzun dönem stratejik ortaklık projesi kabul edildi. Türkiye’nin farklı kentlerindeki gençlerin yurt dışı hayalini gerçeğe dönüştüren Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari de, 6-8 Aralık 2022 tarihleri arasında Viyana’da gerçekleştirilen ve dernek başkanlarının yer aldığı toplantıya katıldı.

Avusturya, Türkiye, Almanya, Romanya ve İtalya ortaklığı ile uygulanacak ve Şubat 2024’e kadar sürecek olan proje çerçevesinde, 15-21 Ocak tarihleri arasında Sardinya- İtalya’da bir eğitim kursu gerçekleştirilecek, her kuruluştan 2 kişinin katılacağı bir eğitim olacak. Eğitim kursu sonrasında ise her ortak kuruluş, kendi ülkelerinde örnek kentleşme uygulamaları inceleyecek, araştırmalar yaparak gençlerle birlikte ’Başta gençler olmak üzere, nasıl bir kent istiyoruz’ konusunda bir program hazırlanacak. Projenin sonunda ise oluşturulan öneriler kitapçığı ve tüm çıktılar kent yöneticileri ile paylaşılacak.

Ayrıca, proje esnasında tespit edilen ilgili konularda da projeler hazırlanarak hayata geçirilecek.