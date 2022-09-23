Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik ve Çocuk Festivali, Tuğçe Kandemir ve Pınar Süer konserleriyle start aldı.

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik ve Çocuk Festivali, Tuğçe Kandemir ve Pınar Süer konserleriyle start aldı.

Eğriçay Parkı’nda gerçekleşen etkinlik için Adıyamanlı hayranlarıyla buluşan Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Tuğçe Kandemir ile Pınar Süer birbirinden güzel parçalarını sevenleri için seslendirdi.

Konser öncesi çocuk oyunları ve animatörler, nostaljik sinema ve çeşitli organizasyonlarla çocukların gönüllerince eğlenebildiği etkinliklere imza atan Adıyaman Belediyesi, akşam saatlerinde de iki muhteşem sesi Adıyamanlılarla buluşturdu.

İlk olarak sahneye çıkan müziğin parlayan yıldızlarından Pınar Süer, seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Pınar Süer’den sonra sahne alan Tuğçe Kandemir ise hayranlarıyla birlikte seslendirdiği şarkılarla geceyi doyumsuz hale getirdi. Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılarak gençleri ve çocukları selamlayan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, konser arasında sanatçıları seslendirdikleri güzel şarkılardan dolayı tebrik ederek, çiçek takdim etti. Daha sonra konser alanını gezerek vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Kılınç, festivalin ilk gününün verilen konserler ve yarışmalarla dolu dolu geçtiğini dile getirdi. 4 Gün sürecek Gençlik ve Çocuk Festivali’nin ikinci günü de çok önemli bir sanatçıya ev sahipliği yapacağını söyleyen yetkililer, Türk pop müziğinin yükselen yıldızlarından Emre Aydın’ın vereceği konsere ve öncesinde gerçekleştirilecek olan etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.