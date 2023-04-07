Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 4 Haziran-6 Ekim 2023 tarihleri arasında, Pınarlıbelen Mahallesi Etrim Mevkii’nde bulunan Garaova Tarım Park’ta düzenlenecek olan ’Gençlik Tarım Kampı’ başvuruları başladı.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gençleri tarımla buluşturmak amacıyla 30’ar kişilik gruplarla 6 dönem halinde gerçekleşen Gençlik Tarım Kampı’nın bu yıl 3.sü gerçekleştirilecek. 30 Nisan 2023 tarihine kadar 18-40 yaş arası doğa dostu, tarıma ilgi duyan herkes, Bodrum Belediyesi’nin internet sitesinden başvuru yapabiliyor.

Tarım kampında neler var?

Gençliğin tarıma ilgisini çekmek ve onları tarıma teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen kampta; akademisyenler, ziraat mühendisleri katılımcılara tohumculuk, seracılık, hayvancılık ve benzeri konularda eğitim veriyor. Mülkiyeti Bodrum Belediyesi’ne ait olan, yaklaşık 1 yıldır projelendirme ve uygulama çalışmaları gerçekleştirilen, üzerinde 20 bin lavantanın da ekili bulunduğu 52 dönümlük arazide, her dönem 5’er gün olmak üzere, Türkiye’nin her yerinden 30’ar kişilik gençlik ekibi, Tarım Kampında toprakla buluşturuluyor. Bunun yanında tarım, gıda ve hayvancılık ile ilgili uygulamalı eğitim ve geziler, panoramik Bodrum turu ve eğlenceli aktiviteler de kamp programının içerisinde yer alıyor.