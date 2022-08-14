Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, sporcuların fiziksel güçlerini en üst seviyeye çıkarmaları adına hizmet veren fitness salonunu ziyaret etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, sporcuların fiziksel güçlerini en üst seviyeye çıkarmaları adına hizmet veren fitness salonunu ziyaret etti.

Birçok spor branşında Aydın’ı temsil eden sporcuların gelişimlerine destek olmak amacıyla çalışmalarına ve spor altyapısını geliştirmeye devam eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sporcu Eğitim Merkezi’nde fitness salonunu hizmete açtı. Sporcuların fiziksel güç ve yeteneklerini en üst seviyelerine çıkarmaları amacıyla hizmete giren salonda, sporcular antrenmanlarının yanı sıra kendilerini geliştirme imkanı bulabilecek.

Aydın’ın spor branşlarındaki başarılarının artması ve nitelikli sporcuların yetiştirilmesi amacıyla imkanların geliştirilmeye devam ettiğini vurgulayan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, fitness salonunu ziyaret ederek tesis müdürlerinden bilgi aldı. Salonda incelemelerde bulunan Müdür Fillikçioğlu, eksikliklerin de giderilmesi noktasında gereğinin yapılacağını ifade etti.