Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziler Günü dolayısıyla bin kişilik lokma hayrı gerçekleştirdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziler Günü dolayısıyla bin kişilik lokma hayrı gerçekleştirdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da Gaziler Günü, çeşitli etkinliklerle kutlanırken Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gaziler ve şehitler adına lokma hayrı gerçekleştirdi. Kapalı Spor Salonu önünde gerçekleştirilen bin kişilik lokma hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatanı korumak uğruna canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilere şükranlarını sunan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Her daim vatan toprakları için canlarını hiçe sayarak seferber olan şehitlerimiz ve gazilerimiz adına bu anlamlı günde lokma hayrı gerçekleştirmek istedik. Bu bağlamda hazırlanan bin kişilik lokmalarımızı, şehit ve gazilerimizin adına vatandaşlarımıza ikram ettik. 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlara, şehit ve gaziler için döktürülen lokmalar ikram edildi.