Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın Gençlik Merkezi tarafından organize edilen aşure ikramı programı yoğun ilgi gördü.

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte birçok ocakta aşure kazanları kaynamaya başlarken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da aşure hayrı gerçekleştirildi. Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde gerçekleştirilen hayırda vatandaşlara aşure dağıtıldı. Muharrem ayının bolluk ve bereketin simgesi olduğunu belirten Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; "Bereket, dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olan Muharrem ayımızda aşure ikramı yaptık. Allah kabul etsin" dedi.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği 500 kişilik hayra, vatandaşlar ve müdürlük personelleri katıldı.