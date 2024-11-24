Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü emin adımlarla Play-off yolunda ilerliyor.

TVF 2.lig 5. grupta mücadele eden Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü 7.maçında 7.galibiyetini almayı başardı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda bugün karşılaştığı Bingöl Spor Lisesini 3 0 lık net bir skorla yenen Erzurum Gençlik Spor liderliğini de devam ettirdi.

Karşılaya oldukça hızlı başlayan ev sahibi ekip ilk seti 25 - 18 lık sayıyla kazandı. 2. set ise daha çekişmeli geçti karşılıklı sayılar ile ekipler bir birine üstünlük sağlamak istedi. Çekişmeli geçen seti yine disiplinden kopmayan ve oyuna ağırlığını koyan Erzurum Gençlik Spor kulübü 25 - 22 ile tamamlandı. 3.sette Erzurum ekibi özellik bloklar ve etkili servislerle hem seti hem de maçı 25 -12 lik skorla kazanmayı başardı.

Ligde yedide yedi yapan Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü puanına 21’e çıkararak play-off yolunda emin adımlarla devam ediyor.