Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, çalışmalarını aralıksız sürdüren antrenör ve sporculara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, çalışmalarını aralıksız sürdüren antrenör ve sporculara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Daha önce güreş antrenmanlarını ziyaret eden, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, tenis takımına ziyarette bulunarak, sporcularla birlikte antrenman yaptı. Kapalı tenis kortlarında antrenmanlarını sürdüren tenisçilerle bir süre sohbet ettikten sonra onlarla antrenman yapan İl Müdürü Din, sporcuların istek ve taleplerini dinledi.

İl Müdürü Din, “Son dönemde Ağrı’da teniste ve diğer branşlarda büyük başarılar elde edildi. Hocalarımızın özverili çalışmaları sayesinde sıfırdan yetiştirilen değerler, kısa bir zaman sonra Türkiye Şampiyonaları’nda madalyalar kazanarak bizleri mutlu ettiler. Hedefimiz başarı çıtasını daha da yukarı taşıyıp, milli sporcuları Türk sporuna katmak. Bu hedef doğrultusunda üzerimize düşen ne varsa yapacağız.” dedi.