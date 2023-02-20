Düzce’den deprem bölgesine giderek enkaz arama kurtarma olarak çalışan Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekibi şehre döndü.

Düzce’den deprem bölgesine giderek enkaz arama kurtarma olarak çalışan Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekibi şehre döndü.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgeye giden Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Arama Kurtarma ekibi bölgedeki görevini tamamlayarak Düzce’ye döndü.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 İlde etkili oldu. Depremin ardından bölgede arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirildi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, depremin hemen akabinde bölgeye ekibini gönderdi. Ekip Hatay Antakya’daki arama kurtarma faaliyetlerine katılarak, enkaz altındaki vatandaşları sağ olarak çıkarmak için gece gündüz özveriyle görev yaptı.

Bölgedeki görevini tamamlayan İl Müdürlüğü ekibi Düzce’ye döndü. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Arama Kurtarma ekibini İl Müdürü İsa Yazıcı, şube müdürleri, aileleri ve mesai arkadaşları karşıladı.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, ”Sağ salim gittiniz geldiniz Elhamdulillah. Allah her birinizden razı olsun. Zor günlerde yük aldınız rabbim sizin de yüklerinizi alsın. Güçlü bir kurumuz. Güçlü insanlarla nice daha büyük fedakarlıklarla hayırlı işler yapmayı nasip etsin rabbim bizlere. Her birinizle gurur duyuyor ve kurumumuz ardına teşekkür ediyorum” dedi.