Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü enkaz arama kurtarma ekibinin ardından 40 kişiden oluşan ikici grubunu da deprem bölgesine gönderdi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü enkaz arama kurtarma ekibinin ardından 40 kişiden oluşan ikici grubunu da deprem bölgesine gönderdi.

Deprem felaketi sonrası Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü, bünyesinde görevli olan 20 personeli ilk etapta Hatay’ın Antakya ilçesine gönderdi. Bir hafta sonra 40 kişiden oluşan ikinci grubunu ise Hatay merkeze uğurladı. Giden ekipler deprem bölgesinde vatandaşlara yönelik yardımlara destek verecek.

Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, “Arkadaşlarımız; bir nefes, bir ses, bir umut, bir hayat olmak için yardımcı oluyor. Geride 100’lerce kişi gitmek için can atıyor. Yaralarımızı birlikte saracağız” dedi. Giden ekibi dualarla uğurladı.