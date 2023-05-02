Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye’de eşzamanlı olarak spor kulüplerine destek hedefiyle Ayni ve Nakdi Yardım Töreni düzenleyecek. 3 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00’te yapılacak Denizli’de ki programda 205 spor kulübüne 4 milyon 552 bin 500 TL tutarında maddi destekte bulunulacak.

Her yıl düzenli olarak spor kulüplerine destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı yeni bir destek paketiyle kulüpleri sevindirecek. Spor Genel Müdürlüğü’nün 2023 Yılı Mali Bütçesinden spor kulüplerine ayrılan ödenekle Türkiye’de eşzamanlı olarak spor kulüplerine destek amacıyla spor malzemelerinden oluşan Ayni ve Nakdi Yardım Töreni düzenlenecek.

Denizli’de 205 kulübe 4 milyon 552 bin 500 TL destek

3 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00’te Denizli Sosyal Tesisleri Konferans Salonunda yapılacak programın detayları belli oldu. Denizli’de faaliyetlerini sürdüren 205 spor kulübüne farklı miktarlarda toplamda 4 milyon 552 bin 500 TL tutarında yardım yapılacağı açıklandı.