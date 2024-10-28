Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezi Eskişehir'de kapılarını açtı. 100 milyar dolarlık ekonomiye hükmedecek gençler 3D ile yapılan ilk teknoloji merkezinden yetişecek.ESKİŞEHİR (İGFA) - Türkiye çapında yeni bir sosyal girişim modelinin temellerini atan Sabancı Topluluğu, Sabancı Gençlik Seferberliği’ni Türkiye’nin farklı illerine yaymaya devam ediyor.

Seferberlik kapsamında, ilk Teknoloji ve Etki Merkezi’ni geçtiğimiz ay sonunda İzmir’de hayata geçiren Sabancı Topluluğu, ikinci merkezi ise Türkiye’de üniversite öğrencisi yoğunluğunun en yüksek olduğu şehirlerden Eskişehir’de açtı.

Sabancı Topluluğu şirketlerinden Çimsa tarafından Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) iş birliğiyle kapılarını açan Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezi, dünya ekonomisinin en önemli büyüme alanlarından biri olarak gösterilen malzeme teknolojilerinde faaliyet gösterecek. Teknoloji ve Etki Merkezi’nden; ESTÜ’de Kimya, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, araştırmacılar ve girişimciler yararlanabilecek.

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, “Güçlü altyapısı, deneyimli akademik kadrosu ve sosyal imkânlarıyla yarım asırlık köklü geçmişinden aldığı güçle sahip olduğu birikim ve tecrübenin üzerinde yükselen ve bir havacılık şehri olan Eskişehir’de yerleşik bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ); kurulduğu günden bu yana istihdam edilebilir nitelikli mezunlar vermeye, araştırma potansiyelini arttırmaya, sürekliliği ve sürdürülebilirliği sağlamaya ve ülkemizin önceliklerine ve ihtiyaçlarına katkı sağlamaya devam etmektedir. ESTÜ’de öğrencilere sadece teknik bilgi ve beceriler kazandırmıyoruz, aynı zamanda da eleştirel düşünme becerisine sahip, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı ve oldukça donanımlı mezunlar yetiştiriyoruz. Sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağımızla, güçlü altyapımızı etkili şekilde kullanarak, bunu katma değeri olan faydaya, bilgiye ve ürüne dönüştürmek önemli stratejik hedeflerimiz arasındadır. ESTÜ, bağımsız kuruluşlarca çoğu akredite programlarında özgün ve katma değer üreten başarılı eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, üniversite-sanayi iş birlikleriyle de adından sıkça söz ettirmektedir. Ülkemizin güzide topluluklarından biri olan Sabancı Holding ve Holdingin kuruluşlarından biri olan Çimsa ile üniversitemiz iş birliğinde hayata geçen Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezi, bu iş birliklerinin en önemlilerinden biridir” diye konuştu.

Çimsa’nın gelecek yol haritasını üçlü bir dönüşüm stratejisi üzerine inşa ettiklerinin altını çizen Çimsa CEO’su Umut Zenar ise, aynı şirket stratejimizde olduğu gibi, merkezimizin stratejisinde de kendimize üçlü bir hedef seti belirlediklerini belirterek, teoriden pratiğe, fikirden ürüne, değerden etkiye’ olarak tanımlanan üçlü formülle aslında en büyük hedefimiz burada geliştirilecek teknolojilerin ürünleşmesini ve günlük hayatlarımızda etki oluşturmasını sağladıklarını söyledi.