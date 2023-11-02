Gençlik Ruh Sağlığı Çalışmaları Kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrencileri ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurt çalışanlarına yönelik konferans gerçekleştirildi.
Gençlik ruh sağlığı çalışmaları kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerine yönelik “Kendime İyi Bak” konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa 150 öğrenci katıldı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurt çalışanlarına “Gençlerle Çalışmak” konulu konferans düzenlendi. Konferansa 557 yurt çalışanı katıldı.