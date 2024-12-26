Afyonkarahisar, gençlerin görüş ve önerilerinin dinlendiği Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenen çalıştay, yoğun katılımla gerçekleşti. Çalıştaya Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Gençlik Hizmetleri Müdürü, Çalıştay Moderatörü Doç. Dr. Ahmet Ayhan Koyuncu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, sivil toplum kuruluşları, gençler ve vatandaşlar katılım sağladı.

Gençler, etkinlikte Türkiye’nin geleceğine yön verecek politikalar üzerinde fikirlerini paylaştı ve çözüm önerileri sundu. Afet yönetimi, bilim ve teknoloji, çevre ve iklim, eğitimde fırsat eşitliği, gençlik sağlığı gibi toplam 11 politika başlığı çalıştayda masaya yatırıldı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, çalıştayın gençlerin enerjisi ve fikirleriyle politikaların oluşmasına büyük katkı sağladığını ifade etti.