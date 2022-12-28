Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Dumlupınar 100. Yıl Zaferi Geleneksel Gençlik Ödülleri, törenle sahiplerini buldu.

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Dumlupınar 100. Yıl Zaferi Geleneksel Gençlik Ödülleri, törenle sahiplerini buldu.

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileri topluluklarının katılım sağladığı, 18 kategoride ödülün verildiği Dumlupınar 100. Yıl Zaferi Geleneksel Gençlik Ödülleri, Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde yapılan törenle sahiplerini buldu.

Ödül töreninde gençlere seslenen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kent Konseyi Gençlik Meclisimizin üniversite konseyleriyle birlikte düzenlemiş olduğu Gençlik Ödülleri programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konu gençlerimiz olunca, geleceğimiz olunca hepimizin söyleyeceği çok şey var ama bugün ne kadar az konuşursak inanıyorum ki gençlerimiz o kadar çok memnun olacaklar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizlerle değişik ortamlarda zaman zaman bir araya geliyoruz. Sizlere önemsediğim birkaç konunun altını çizerek sözü fazla uzatmayacağım. 2019 yılında göreve gelir gelmez aktif hale getirdiğimiz önemli konulardan birisi Kent Konseyimizdi. İnanın çok istifade ettik. Belediye Meclisimize yüzlerce projeyi kendi süzgeçlerinden geçirdiler, biz de meclisimizden geçirdikten sonra birçoğunu uygulamaya aktardık. Gençlik Meclisimizin sizlerden gelen talepleri iletmesi halinde müdürlerimiz meclis kararı gerektirmeyen her konuda inisiyatif aldılar. Hiç hayır dememeye çalıştık. Mevzuat gereği partner olmamız halinde hangi desteği verebiliyorsak bugüne kadar verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz" dedi.

Tören, Umut Kaya konseri ile sona erdi.