Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede yaşayan genç nüfusun ihtiyaçlarının doğru şekilde tespit edilmesi adına sık sık gençlerle bir araya geliyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede yaşayan genç nüfusun ihtiyaçlarının doğru şekilde tespit edilmesi adına sık sık gençlerle bir araya geliyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, saha ziyaretleri doğrultusunda Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen ve Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Şaban Gülşen ile birlikte Sinandede Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ndeki gençlerin misafiri oldu. Başkan Oktay Yılmaz ve misafirleri meşale ve tezahüratlarla karşılayan gençler, şehir ve ülke gündemi üzerine konuklarla sohbet ettiler. Türkiye’nin ve Bursa’nın geleceği olan gençlerle buluşarak fikir alışverişinde bulunan Başkan Oktay Yılmaz, geleceğin teminatı olan gençlerle ilçeye dair önemli meseleleri masaya yatırdıklarını söyledi.

Şehir ve ülke adına beklentileri birinci ağızdan öğrendiklerini ve bu doğrultuda hizmetler hayata geçirdiklerini dile getiren Yılmaz, “Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. İster iş hayatında ister eğitim hayatında olsun tüm gençlerimize güveniyoruz. Yeter ki idealist olsunlar, vatan ve millet sevgisi ile işlerini doğru yapsınlar. Genç kardeşlerimizin dinamizmiyle ülkemizin çok daha güzel işlere imza atacağını inanıyorum. Yıldırım Belediyesi olarak tüm gençlere dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.