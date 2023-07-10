Tepebaşı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gençlik Merkezleri’nde, yeni dönem eğitimleri başlıyor. Ücretsiz olacak 20 farklı branştaki eğitimler için 935 öğrenci online olarak kayıt yaptırdı.

Tepebaşı Belediyesi, her yıl binlerce kişinin faydalandığı Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Gençlik Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek yeni dönem eğitimleri için kayıtlar, 9 Temmuz Pazar günü online olarak alındı. Online kayıt işlemlerine gençler, yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 2 saatlik sürede 935 gencin kayıt işlemi gerçekleştirildi. Tüm branşlar için kontenjanlar dolarken, eğitimler 10 Temmuz tarihinde başladı. Kurslara kayıt yaptıran gençler de Tepebaşı Belediyesi’ne ücretsiz olarak sunulan eğitim çalışmaları için teşekkürlerini iletti.