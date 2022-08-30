Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un çocuk ve gençlere pozitif ayrımcılık anlayışı doğrultusunda kapasiteleri artırılan ve faaliyet konuları genişletilen gençlik merkezleri, her yaştan çocuk ve gencin geleceğe hazırlandığı mekânlar haline geldi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un çocuk ve gençlere pozitif ayrımcılık anlayışı doğrultusunda kapasiteleri artırılan ve faaliyet konuları genişletilen gençlik merkezleri, her yaştan çocuk ve gencin geleceğe hazırlandığı mekânlar haline geldi.

Kur’an-ı Kerim kurslarından İngilizceye, resimden spora kadar onlarca farklı alanda faaliyetlerin düzenlendiği ve yüzlerce kursiyerin faydalandığı Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu Gençlik Merkezi, Eyyübiyeli çocuk ve gençlerin geleceğe hazırlanmasına destek oluyor. Eğitim öğretim yılı süresince öğrencilere her türlü desteğin sağlanarak, başarılı olmalarının hedeflendiği Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu Gençlik Merkezinde, okulların kapalı olduğu yaz aylarında da kurslar devam ediyor. Kur’an-ı Kerim okuma, İngilizce, bilgisayar, resim, müzik ve benzeri alanlarda kursların verildiği merkezde, çocuklar aynı zamanda ders çalışıp, kitap okuyarak da geleceğe hazırlanıyor.

Çocuk ve gençlerin birbiriyle tanışıp sosyalleşmesi, kültür, sanat, spor ve eğitim konusunda gelişmeleri için her türlü imkanın bulunduğu gençlik merkezlerinde, boş vakitlerde satranç, langırt gibi oyunları oynama imkanı da bulunduğu belirtildi.