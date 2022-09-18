DÜZCE (İHA) – Çilimli’de faaliyetlerine başlayan Gençlik Merkezi’nin çalışmaları öğrencilere anlatılıyor.

DÜZCE (İHA) – Çilimli’de faaliyetlerine başlayan Gençlik Merkezi’nin çalışmaları öğrencilere anlatılıyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan gençlik merkezleri, yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte çalışmalarına başladı. Bu çerçevede, yeni hizmete açılan Çilimli Gençlik Merkezi’ de çalışmalarını hızlandırdı. Merkez bünyesinde kurulan ekip, ilçedeki okulları gezerek Çilimli Gençlik Merkezi’nin çalışmalarını öğrencilere anlatıyor. Ekiplerin son durağı İbrahim Hoşver Ortaokulu oldu. Burada öğrenciler ile bir araya gelen ekip, merkezde yürütülen faaliyetleri anlatarak, bilgilendirmelerde bulundu.