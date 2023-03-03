Elazığ Gençlik Merkezi tarafından depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte çocuklar keyifli dakikalar yaşadı.

Elazığ Gençlik Merkezi tarafından depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte çocuklar keyifli dakikalar yaşadı.

Elazığ Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem nedeniyle Elazığ’a gelen depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi. Gençler, Ahmet Kabaklı Öğrenci Yurdunda kalan depremzede çocuklarla oyun oynayıp gün boyu çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Elazığ Gençlik Merkezi tarafından çocukların mutlu olması ve depremde yaşadıkları travmayı atmaları için çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.