Oltu Gençlik Merkezi “Oyuncak arkadaşım” projesi kapsamında deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak gönderiyor.

Oltu Gençlik Merkezi Müdürlüğünce ‘oyuncak arkadaşım’ projesi kapsamında gençlerin gönüllü olarak topladıkları Oltu halkının desteklediği yaklaşık 3 bin adet oyuncak depremden etkilenen çocuklara teslim edilmek üzere gönderildi.

Ayrıca depremden etkilenen ve Oltu’da misafir edilen ailelerin çocuklarına teslim edilmek üzere yaklaşık 300 adet oyuncak gönderildi.

Oltu Gençlik Merkezi Müdürü Öztürk Tanrıver, “Deprem bölgesindeki çocukların psikolojisini birazcık olsun düzeltmek adına Oltu Gençlik merkezi olarak oyuncak arkadaşım projesi kapsamında topladığımız oyuncakları depremzede çocuklarımıza iletilmek üzere deprem bölgesine gönderdik umuyoruz ki oradaki çocuklarımızı bir nebzede olsa mutlu edebiliriz” diye konuştu.