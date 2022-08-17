Çayırova Belediyesi Gençlik Merkezi’nde yeni dönem için kayıt başvuruları devam ediyor. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrencilere kapılarını açacak Gençlik Merkezinde 15 Eylül tarihinde kayıt dönemi sona erecek.

Okul öncesi, ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerine eğitim veren Çayırova Belediyesi Gençlik Merkezi’nde Yükseköğretim Kurumları sınavlarına hazırlanan 117 öğrenci Türkiye’nin değişik illerindeki üniversitelere girmeyi başardı.

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