Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmeleri amacıyla Atatürk Parkı içerisindeki Gençlik Merkezinde "Speaking Club" etkinliği düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Parkı içerisinde hizmet veren Gençlik Merkezi’nde gençlere yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Antalya’da yaşayan ve İngilizce konuşmada zorlanan gençler için Speaking Club etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, gençlerin birbirleriyle İngilizce sohbet ederek, dil becerilerini geliştirmeleri ve İngilizce’yi daha akıcı konuşmaları hedefleniyor.

Konuşma pratiğine destek etkinliği

Genç Antalya Gönüllüleri Dış İlişkiler Baş Koordinatörü Umutcan İzmir, etkinliğin amacına dair bilgi vererek şunları söyledi: "Gençlerimiz gerçek hayatta İngilizce’ye çok fazla maruz kalmadıkları için genellikle yazılı ortamda gelişim sağlıyorlar. Bu algıyı yıkmak ve gençlerimizi yazılı ortamdan çıkarıp konuşma pratiği yapabilecekleri bir ortama taşımak istiyoruz. Amacımız, gençlerimizin İngilizceyi günlük hayatta aktif bir şekilde kullanmalarını sağlamak."

Etkinliğe katılan gençler, bu tür etkinliklerin İngilizce pratiği yapma konusunda önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Katılımcılardan Pelin Uslu, günlük hayatta İngilizce konuşma imkânlarının kısıtlı olmasından dolayı etkinliğe katıldığını ifade ederek, etkinliğin sağladığı pratik ortamdan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.