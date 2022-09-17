Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eğitiminin verildiği Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’nde her gün teneffüslerde renkli görüntüler yaşanıyor. Üniversite sınavına hazırlanan kursiyerler, dinlenmek için verilen arayı Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynayarak değerlendiriyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eğitiminin verildiği Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’nde her gün teneffüslerde renkli görüntüler yaşanıyor. Üniversite sınavına hazırlanan kursiyerler, dinlenmek için verilen arayı Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynayarak değerlendiriyor.

Bağcılar’da 15-28 yaş grubu gençlere bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanda eğitim hizmeti veren Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi geçen hafta yeni döneme başladı. Gençlerin ikinci adresi haline gelen Gençlik Merkezi binası, her yaş grubundan gençle dolup taştı. YKS’ye hazırlık kurslarının teneffüslerinde ise coşku dolu anlar yaşanıyor. Dersten çıkan heyecanlı gençleri Karadeniz müzikleri karşılıyor. El ele tutarak uzun kuyruk oluşturan kursiyerler, birlikte dakikalarca horon oynuyor.

“Tam bir aile ortamı”

YKS’ye hazırlandığını söyleyen Aleyna Nil Yüksel, “Dershaneye gittim ama burasının daha güzel olacağını düşündüğüm için buraya geldim. Aynı zamanda folklor kursuna katılmayı da düşünüyorum. Hem öğretici hem eğlenceli çok güzel bir yer burası. Bizi şarkılarla güler yüzle karşıladılar. Öğretmenler, arkadaşlar herkes çok iyi. Tam bir aile ortamı. Bize bu ortamı sunan Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir’e ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.