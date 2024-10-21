DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri Ortaokul öğrencilerine yönelik değerler eğitimine başladı.

Düzce’de ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik değerler eğitimi Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde başlatıldı. Düzce Gençlik Merkezi’nde ilgili hocaların destekleri ile başlayan eğitimlerde 4-5-6-7-8. Sınıf öğrencilerine hem değerler eğitimi hem de Kuran-ı Kerim eğitimleri veriliyor. Eğitimleri almak isteyenler Düzce Genlik merkezine başvuru yaparak derse katılabilecek.