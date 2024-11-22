Bayburt Gençlik Merkezi, liselerde faaliyetlerine devam ediyor. ’Bağımlılıkla Mücadele’ programı kapsamında liselerde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen gençlik liderleri, gençlik gönülleri çeşitli etkinliklerle öğrencilere kitap okuma ve sporla sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırıyor.

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret Gençlik Merkezi liderleri, ’Bağımlılıkla Mücadele’ programı çerçevesinde öğrencilerle futbol oynadılar. Futbol öncesi roman kritiğinin yapıldığı etkinlikte, yeni kitap halkası da oluşturuldu. Amaçlarının sporla sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak ve gençleri bağımlılık konusunda bilinçlendirmek olduğunu söyleyen Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Kadir Köprücü, öğrencilerle dolu dolu bir gün geçirdiklerini, bu gibi aktivitelerle öğrencilerin günün yorgunluğunu attıklarını belirtti. Kitap kritikleriyle öğrencilere kitap okuma alışkanlıkları kazandıklarını vurgulayan Köprücü, çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini bildirdi. Anlamlı etkinlik, öğrencilere sağlıklı atıştırmalıkların ikram edilmesiyle son buldu.