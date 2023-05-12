Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına Şuhut Gençlik Merkezi öğrencileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Afyonkarahisar Türk Kızılay Şubesi tarafından Atatürk Parkı önünde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Yapılan kan bağışı kampanyasına Şuhut Gençlik Merkezi, KYK erkek, kız yurdu öğrencileri ve vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar ilk olarak araç içerisinde kurulan sistemle kan bağışı yapabilmeleri için testten geçti. Uygun görülen kişiler gönüllü kan bağışında bulunarak destek verdi. Kızılay ekipleri tarafından gönüllü kan bağışında bulunan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.